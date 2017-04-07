Швейцария обыграла Чехию и сохранила прописку в элитной группе женского ЧМ

Женская сборная Швейцарии одержала победу над командой Чехии в третьем матче утешительного раунда. Встреча завершилась со счётом 3:1, общий счёт в серии стал 2-1. Таким образом, Швейцария сохранила прописку в элитном дивизионе. Сборная Чехии также может остаться в элитной группе, потому что ИИХФ рассматривает возможность увеличения количества участников до 10 команд.1:0 — Ругг (Мюллер, Штадлер), 07:01.2:0 — Мюллер (Майер, Шеллинг), 09:35, бол.2:1 — Ванисова (Ледлова), 11:28.3:1 — Штадлер (Мюллер, Майер), 41:03, бол.Броски: 17 — 19.