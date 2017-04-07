«Эдмонтон» заключил контракт новичка с защитником Лагессоном

«Эдмонтон Ойлерз» заключил контракт новичка с защитником, сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение рассчитано на три года.21-летний Лагессон в этом сезоне выступал за Массачусетский университет в Амхёрсте и набрал 8 (2+6) очков в 36 матчах. На международном уровне швед принял участие в молодёжных чемпионатах мира (2015, 2016), а также в мемориале Ивана Глинки (2014) и юниорском чемпионате мира (2013). Был выбран «Эдмонтоном» на драфте 2014 года под общим 91-м номером.