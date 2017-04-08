Женская сборная Финляндии завоевала бронзу чемпионата мира

Сборная Финляндии выиграла бронзовые медали женского чемпионата мира — 2017, одержав победу над Германией в матче за третье место. Встреча завершилась со счётом 8:0.
Финляндия — Германия — 8:0 (3:0, 5:0, 0:0)
1:0 — Ниеминен (Валимаки, Хиирикоски), 00:53.
2:0 — Саволайнен, 16:17.
3: 0 — Хови (Валимаки), 17:30, мен.
4:0 — Хиирикоски (Валила, Ниеминен), 21:42, бол.
5:0 — Тулус (Хиирикоски), 29:08.
6:0 — Валкама (Тулус), 31:15.
7:0 — Ниеминен (Килпонен), 35:15.
8:0 — Ялосуо (Тапани), 39:42.
Броски: 38 — 11.