Салливан: травма Кросби? Обследуют — и будет видно

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан подвёл итоги третьего матча серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз». Команда ведёт в серии со счётом 2-1. Специалист не дал информации по травме капитана команды Сидни Кросби, полученной на шестой минуте матча.

«Питтсбург» в порядке. Команда билась до последнего. Всё могло сложиться иначе. Мне понравился уровень борьбы.

Травма Кросби? У нас пока нет дополнительной информации по нашим травмированным. Их обследуют, и тогда будет видно», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.