Зампред ЦС «Динамо»: ситуация в клубе непрозрачная, есть долги за аренду базы

Заместитель председателя Центрального совета ВФСО «Динамо» Сергей Фёдоров прокомментировал информацию о долгах московского хоккейного клуба. Ранее «Чемпионат» сообщал, что долги «Динамо» составляют почти 2 млрд рублей.

«Центральному совету общества „Динамо“ ситуация в хоккейном клубе представляется прежде всего непрозрачной, так как в совете директоров ХК нет ни одного представителя общества, ХК не предоставляет отчётности в общество. Поэтому достоверно об экономической ситуации в клубе могу судить только по косвенным признакам: у клуба есть задолженность за аренду базы в Новогорске», — сказал Фёдоров «Чемпионату».

Председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг ранее заявил, что федерация окажет клубу всестороннюю помощь.

Долги московского «Динамо» составляют около 2 млрд рублей