Зампред ЦС «Динамо»: ситуация в клубе непрозрачная, есть долги за аренду базы

Заместитель председателя Центрального совета ВФСО «Динамо» Сергей Фёдоров прокомментировал информацию о долгах московского хоккейного клуба. Ранее «Чемпионат» сообщал, что долги «Динамо» составляют почти 2 млрд рублей.
«Центральному совету общества „Динамо“ ситуация в хоккейном клубе представляется прежде всего непрозрачной, так как в совете директоров ХК нет ни одного представителя общества, ХК не предоставляет отчётности в общество. Поэтому достоверно об экономической ситуации в клубе могу судить только по косвенным признакам: у клуба есть задолженность за аренду базы в Новогорске», — сказал Фёдоров «Чемпионату».
Председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг ранее заявил, что федерация окажет клубу всестороннюю помощь.
Долги московского «Динамо» составляют около 2 млрд рублей
А. Ротенберг: «Динамо» никто не даст пропасть, ФХР окажет клубу всемерную помощь