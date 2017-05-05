«Динамо» М: есть определённые задолженности, но пока ничего критичного нет

Московское «Динамо» прокомментировало информацию о больших долгах клуба.

«О том, сколько клуб должен, вся информация есть у Континентальной хоккейной лиги. Согласно регламенту, по которому живут клубы и лига, есть определённые рамки, за которые мы не вышли. Пока ничего критичного нет. Есть определённые задолженности.

С игроками общался генеральный менеджер. Все всё знают. С игроками должны рассчитаться в ближайшие дни. У нас в клубе паники нет по этому поводу», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Долги московского «Динамо» составляют около 2 млрд рублей