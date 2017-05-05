А. Медведев: Шипачёв существенно проиграет в деньгах, перейдя в «Лас-Вегас»

Член совета директоров СКА Александр Медведев прокомментировал переход Вадима Шипачёва в «Лас-Вегас».

«Вадим принял решение играть в НХЛ, желаем ему удачи. Хочу отметить, что для него финансовый вопрос оказался неглавным, потому что он существенно проиграет в деньгах, если смотреть на цифры его контракта, и он решил в 30 лет рискнуть и поехать в город, который не является хоккейным местом. Там будет новая команда, которая будет бороться за свою публику, интересно, смогут ли они создать там хоккейную культуру. Будем надеяться, что у него все будет хорошо и он проявит свои лучшие качества», — отметил функционер.

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