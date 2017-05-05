Бадюков: за Шипачёвым в НХЛ будет следить интереснее, чем за Радуловым год назад

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился мнением о переходе форварда сборной России в клуб НХЛ «Лас-Вегас».

«Честно говоря, все думали, что он останется, это огромный шаг для него самого. За ним будет интереснее следить, чем за Радуловым год назад. Во-первых, новая команда, во-вторых интересно посмотреть на самого Шипачёва в условиях НХЛ. Нам всем хочется, чтобы у него получилось, но ему поначалу будет тяжеловато. Как он проявит свой характер? Это очень интересно, дело даже не в деньгах. Для него самое время, чтобы ехал для себя в новый мир.

Другой вопрос, а что с Олимпиадой? Если его не будет, то целая тройка может выпасть, если ещё и Евгений Дадонов поедет. За океаном знают о его сильных сторонах, играть в большинстве ему точно дадут», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.

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