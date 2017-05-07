Победа со счётом 10:1 стала самой крупной за всю историю встреч России и Италии

Сборная России на чемпионате мира – 2017 одержала разгромную победу над командой Италии со счётом 10:1. С таким крупным счётом ранее россияне не обыгрывали итальянских хоккеистов, предыдущая рекордная победа была добыта со счётом 7:0 (ЧМ-1994 и ЧМ-2001).



Следующую игру команда Олега Знарка проведёт 8 мая, когда встретится с хозяевами турнира – сборной Германии.

В составе россиян заброшенными шайбами сумели отметиться Сергей Андронов, Евгений Дадонов, Никита Кучеров, Сергей Мозякин, Сергей Плотников и Александр Барабанов, дубли на свой счёт записали Артемий Панарин и Владислав Наместников.

Сборная России разгромила Италию на ЧМ-2017, забросив десять шайб

Сборная России одержала самую крупную победу над Италией на ЧМ! LIVE Сборная России проводит второй матч на ЧМ-2017. В соперниках команда Италии. Всё самое интересное о матче и вокруг него – в нашем онлайне.

Сборная Советского Союза побеждала команду Италии со счётом 11:1.