«Сент-Луис»: Тарасенко набрал 6 очков в 11 матчах плей-офф, Якупов не играл

Форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко отметился голевой передачей в шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Нэшвилл Предаторз». «Блюз» уступили в этом матче и выбыли из розыгрыша Кубка Стэнли. Тарасенко набрал в этом плей-офф 6 (3+3) очков в 11 матчах – пятое место среди российских игроков. В прошлогоднем Кубке Стэнли он забил 9 голов и отдал 6 передач в 20 матчах, а в Кубке Стэнли—2015 набрал 7 (6+1) очков в 6 матчах. Всего на счету российского игрока 32 (22+10) очка в 44 матчах Кубка Стэнли.

Другой российский нападающий «Сент-Луиса» Наиль Якупов не принял участия ни в одном из 11 матчей текущего розыгрыша Кубка Стэнли — ни в серии с «Миннесота Уайлд» (4-1), ни в серии с «Нэшвилл Предаторз» (2-4). На счету россиянина по-прежнему нет ни одной игры в плей-офф НХЛ. В 40 матчах минувшего регулярного чемпионата НХЛ Якупов набрал 9 (3+6) очков.