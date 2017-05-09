Малкин стал лучшим российским снайпером плей-офф НХЛ

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вышел в лидеры российских снайперов розыгрыша Кубка Стэнли, забросив шайбу в шестом матче 1/4 финала плей-офф НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (2:5). Для форварда этот гол стал 53-м в 135 кубковых.

Малкин превзошёл достижение экс-нападающего «Детройт Ред Уингз» и «Вашингтон Кэпиталз» Сергея Фёдорова, у которого 52 шайбы в 183 матчах. На третьем месте в этом списке — Александр Овечкин, который в настоящее время забил 46 голов в 96 матчах.

Малкин лидирует в споре бомбардиров текущего розыгрыша Кубка Стэнли, набрав 18 (5+13 очков) в 11 матчах. Всего на его счету 147 (53+94) очков в плей-офф. Лидером по этому показателю остается Сергей Фёдоров — 176 (52+124) очков.

«Вашинтон» разгромил «Питтсбург», у Малкина — гол, у Кузнецова — 2 очка

Малкин сравнялся с Ягром по очкам, набранным в плей-офф за «Питтсбург»