Оши: игроки «Вашингтона» изо всех сил бьются друг за друга

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши прокомментировал победу в шестом матче серии розыгрыша Кубка Стэнли над «Питтсбург Пингвинз» (5:2). Счёт в серии 3-3, командам предстоит седьмой матч.

«Мы изо всех сил бьёмся друг за друга. Если у кого-то что-то не получается, то другие игроки приходят на помощь. Мы стали лучше действовать в атаке, оказываем большее давление на защитников «Питтсбурга», при этом создаём много моментов у ворот соперника. У нас есть всё для успеха, все бьются друг за друга», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.