Бураковски: я работал над реализацией на тренировках, смотрел видео

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Андре Бураковски поделился эмоциями от игры в первой тройке столичной команды. В настоящее время счёт в серии столичной команды с «Питтсбург Пингвинз» 3-3, командам предстоит седьмой матч.



«Всё приходит с уверенностью. В этой серии я создал много хороших моментов, но единственное, чего мне не хватало, были заброшенные шайбы. Я работал над реализацией на тренировках, смотрели видео, чтобы понять, как улучшить игру. Думаю, это помогло», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.