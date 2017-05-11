Сборная России уверенно переиграла Данию на ЧМ-2017 по хоккею

Сборная России одержала уверенную победу над командой Дании в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, проходившая на «Ланксесс-Арене» в Кёльне, завершилась со счётом 3:0.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, а во второй двадцатиминутке россияне отличились трижды в течение 70 секунд. Голы на свой счёт записали Богдан Киселевич, Сергей Плотников и Никита Гусев.

Сборная России одержала четыре победы в четырёх матчах и занимает первое место в группе А, имея в активе 11 очков. Датчане занимают предпоследнее место, набрав два очка.

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