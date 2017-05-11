Панарин, Белов и Кучеров — лидеры по игровому времени в матче с Данией

Игроки сборной России Артемий Панарин, Антон Белов и Никита Кучеров стали лидерами своей команды по игровому времени в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года с Данией.

Нападающий Артемий Панарин провёл на льду 24 минуты и 50 секунд, защитник Антон Белов сыграл 20 минут 29 секунд, а форвард Никита Кучеров – 19 минут и 41 секунду.

Встреча завершилась со счётом 3:0, Панарин и Кучеров отметились голевыми передачами на победный гол Богдана Киселевича и заработали показатель полезности "+1".

Забыли о 10:1 и отказались от Овечкина. Россия обыграла Данию Обыграв датчан на домашнем чемпионате мира со счётом 10:1, в Кёльне сборная России не без труда одолела главного аутсайдера.