Швеция нанесла сборной Латвии первое поражение на ЧМ-2017

Сборная Швеции одержала победу над Латвией в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, проходившая на «Ланксесс-Арене» в Кёльне, завершилась со счётом 2:0.

На десятой минуте встречи Габриэль Ландеског вывел Швецию вперёд, ещё одну шайбу в концовке третьего периода забросил Элиас Линдхольм. Вратарь Эдди Лек провёл сухой матч, отразив 19 бросков.

Сборная Швеции набрала семь очков в четырёх матчах и занимает четвёртое место в группе А. Латвийцы потерпели первое поражение на турнире, в их активе девять очков в четырёх матчах.

Россия и Канада станут первыми. Прогноз на групповой этап ЧМ-2017 Сборные России и Канады выиграют свои группы, а шведы и финны станут вторыми. Расставляем команды по местам и выделяем сильнейших.

Видео гола Ландескога можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ.