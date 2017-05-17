«Чикаго Вулвз» — фарм-клуб новичка НХЛ «Лас-Вегаса»

«Лас-Вегас», дебютант НХЛ, объявил, что его фарм-клубом в АХЛ стал клуб «Чикаго Вулвз». Между сторонами подписан многолетний контракт. Последние три года «Чикаго Вулвз» были фарм-клубом «Сент-Луис Блюз».

По словам генерального менеджера «Блюз» Дага Армстронга, в следующем сезоне клуб также продолжит отправлять игроков в «Вулвз». Таким образом, клуб АХЛ будет использоваться двумя клубами НХЛ на совместной основе.

Такая практика была распространена до того, как количество команд АХЛ и НХЛ сравнялось в 2009 году.