Малкин: я не использовал много своих шансов, должен делать это лучше

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал поражение от «Оттавы Сенаторз» (1:2) в шестом матче финальной серии Восточной конференции НХЛ. Счёт в серии равный: 3-3. Российский хоккеист отметился голом.

Гол Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в 6-м матче серии с «Оттавой»

«Я не использовал много своих шансов, должен делать это лучше. Я расстроен, потому что мог ещё отличиться. Одного гола недостаточно, чтобы одержать победу. Нужно забрасывать больше. Шансы? Мы просто должны победить дома, выиграть всего один матч. У нас хорошие шансы на выход в финал», — цитирует игрока официальный сайт клуба.