Салливан: я горжусь хоккеистами «Питтсбурга»

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал выход своей команды в финал плей-офф Национальной хоккейной лиги. Действующий обладатель Кубка Стэнли победил «Оттаву Сенаторз» в семи матчах.

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«У меня есть кредит доверия к своим игрокам. Они находят способы победить. Я горжусь ими. Они демонстрировали стойкость по ходу всей серии. Мне кажется, что серия с «Оттавой» проверила на прочность командную игру «Питтсбурга», — передаёт слова тренера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.