Салливан — 1-й тренер в истории «Пингвинз», который сыграет в финале 2-й раз

«Питтсбург Пингвинз» вышел в финал розыгрыша Кубка Стэнли. Для «пингвинов» это будет второй финал подряд и шестой – в истории клуба.

«Питтсбург» во 2-м овертайме победил «Оттаву» и сыграет с «Нэшвиллом» в финале

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан стал первым тренером в истории клуба, кто сыграет в финале второй раз. До него в решающих сериях «пингвинами» руководили разные тренеры: Боб Джонсон (1991 год), Скотти Боумэн (1992), Мишель Террьен (2008), Дэн Байлсма (2009).

Кроме того, Салливан стал первым тренером в лиге с 2009 года, выведшим команду во второй финал подряд. Тогда это удалось Майку Бэбкоку с «Детройт ред Уингз».