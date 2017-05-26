Буше: мне понадобится 2 часа, чтобы рассказать, через что прошли игроки «Оттавы»

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ги Буше прокомментировал вылет своей команды из плей-офф Национальной хоккейной лиги. Канадская команда уступила в финале Восточной конференции действующему обладателю Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» в семи матчах. В финале с «пингвинами» сыграет «Нэшвилл Предаторз».

«Питтсбург» во 2-м овертайме победил «Оттаву» и сыграет с «Нэшвиллом» в финале

«У вас есть два часа? Столько мне понадобится, чтобы сказать про каждого и обо всём, через что прошли эти ребята», — передаёт слова главного тренера канадской команды официальный сайт Национальной хоккейной лиги.