Линдхольм: я вывихнул плечо и не мог поднять левую руку, но продолжал играть

Защитник «Анахайм Дакс» Хампус Линдхольм рассказал, как получил тяжёлую травму, из-за которой вынужден будет пропустить минимум 4-5 месяцев.



«Это было в середине последнего матча серии с „Нэшвиллом“. Меня атаковали сзади, и мой локоть застрял у борта, в результате чего я вывихнул плечо. Я не мог поднять левую руку, и подвижность была ограничена, но я продолжил сражаться.



Я останусь в Анахайме ещё несколько недель, где начну лечение, после чего отправлюсь в Швецию», — приводит слова Линдхольма Expressen.

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