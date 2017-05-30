Никита Михайлис подписал новый контракт с «Барысом»

Нападающий Никита Михайлис принял квалификационное предложение «Барыса» о двустороннем контракте на два года, информирует Шайба.kz.



В прошлом сезоне 21-летний форвард сыграл за «Барыс» 11 матчей и набрал 4 (1+3) очка, включая одну игру в четвертьфинале Кубка Гагарина, где он забросил шайбу в ворота магнитогорского «Металлурга».

Большую часть сезона хоккеист выступал за усть-каменогорское «Торпедо», набрав 26 (17+9) очков в 38 матчах. Также он стал чемпионом Казахстана в составе «Номада», проведя за фарм-клуб 4 матча, в которых набрал 5 (1+4) очков.

В минувшем сезоне Никита Михайлис сыграл во всех турнирах сборной Казахстана. На Универсиаде в Алма-Ате он набрал 7 (2+5) очков в 6 матчах. На Азиатских играх в Саппоро сыграл 3 матча и набрал 3 (2+1) очка. На чемпионате мира в Киеве сыграл 5 матчей и забросил 2 шайбы.