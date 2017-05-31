Сергачёв: я стал настоящим чемпионом, Мемориальный кубок изменит мою жизнь

Защитник «Виндзора» и «Монреаль Канадиенс» Михаил Сергачёв рассказал, что завоевание Мемориального кубка изменит его жизнь.

«До сих пор не верится, что выиграл Мемориальный кубок. Мы прошли столько испытаний, сплотились, и это помогло нам победить. Это хорошее завершение, потому что и команда, и я сам в этом сезоне переживали и взлёты, и падения.

Это изменит что-то в моей жизни. Я чувствую, что стал чемпионом, настоящим чемпионом, впервые в жизни. Этот Кубок выиграть сложнее всего, а мы это сделали. Теперь все будут видеть во мне чемпиона, ведь мы ими и являемся. Это лучшие моменты в моей жизни.

В этом году я играл за три команды — молодёжную сборную России, «Монреаль» и «Виндзор» и под руководством четырёх разных тренеров. Я получил огромный опыт и многому научился. Теперь я буду готовиться к новой главе в моей жизни", — приводятся слова Сергачёва на официальном сайте «Монреаля».