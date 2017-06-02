КХЛ обеспокоена событиями в «Динамо» М, у клуба есть время до следующей недели

В Континентальной хоккейной лиге выступили с заявлением относительно последних событий в московском «Динамо».

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«Положение клуба ХК «Динамо» (Москва) обсуждалось на прошедшем 24 мая совете директоров лиги. По его итогам ХК «Динамо» был предоставлен 10-дневный срок для предоставления информации по финансированию основной команды клуба на сезон-2017/18. Этот срок истекает на следующей неделе.

Лига весьма обеспокоена событиями, происходящими в клубе. В случае если ХК «Динамо» не предоставит в указанный срок требуемый пакет документов, вопрос будет вынесен на обсуждение членов совета директоров», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе КХЛ.

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