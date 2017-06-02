Пресс-атташе «Динамо»: объединение с «Витязем» — слухи

Пресс-атташе московского «Динамо» Михаил Кравченко высказался о проблемах клуба.

КХЛ обеспокоена событиями в «Динамо» М, у клуба есть время до следующей недели

«Необходимо предоставить КХЛ информацию по финансированию основной команды на следующей неделе? Конечно, мы рассчитываем на то, что всё успеем. Надеемся, что всё в ближайшее время разрешится и эта ситуация повернётся в позитивную для нас сторону: все сложности останутся позади, и всё будет замечательно. Скорее всего, вся эта ситуация должна разрешиться в понедельник-вторник. По крайней мере, будут приняты какие-то концептуальные решения, вследствие которых можно будет делать далеко идущие выводы.

Информация, что «Динамо» могут объединить с «Витязем»? Вы знаете, эти слухи муссируются очень давно. Всё это не более чем слухи", – цитирует Кравченко «БИЗНЕС Online».