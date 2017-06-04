Салливан: не очень понравилось видеть хаос у ворот «Пингвинз», надо исправить

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан подвёл итоги третьего матча финальной серии плей-офф НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (1:5, 2-1 в серии).

«Нэшвилл» разгромил «Питтсбург» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли

«Мы знаем, что должны играть лучше во всех компонентах. Мы способны значительно прибавить, необходимо правильно отреагировать на это поражение. Это будет долгая серия, мы в этом не сомневались.

«Нэшвилл» прижимал нас к воротам, и мне не очень понравилось видеть хаос у ворот Мюррея. В следующем матче надо обязательно это исправить», – передаёт слова Салливана официальный сайт НХЛ.