Клуб Евгения Свечникова «Гранд Рэпидс» стал обладателем Кубка Колдера

В шестом матче финала розыгрыша Кубка Колдера «Гранд Рэпидс Гриффинз» (фарм-клуб «Детройт Ред Уингз») обыграл «Сиракьюз Кранч» (фарм-клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг») со счётом 4:3. Счёт в серии стал 4-2 в пользу «Гранд Рэпидс», которые и завоевали титул чемпионов Американской хоккейной лиги.

Отметим, что за «Гранд Рэпидс» выступает россиянин Евгений Свечников. В отчётном матче результативными действиями он не отметился. За шесть матчей серии с «Сиракьюз» россиянин забросил одну шайбу.

«Сиракьюз» — «Гранд Рэпидс» — 3:4 (1:0, 2:2, 0:2).

«Грифоны» выиграли финал Западной конференции у «Сан-Хосе Барракуда» (4-1), «Кранч» оказались сильнее «Провиденса» (фарм-клуба «Бостон Брюинз», 4-1) в финале Восточной конференции.