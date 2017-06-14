Свечников — восьмой россиянин-чемпион АХЛ за всю историю

14 июня фарм-клуб «Детройт Ред Уингз» стал чемпионом Американской хоккейной лиги — обладателем Кубка Колдера. Российский форвард Евгений Свечников стал восьмым российским хоккеистом, завоевавшим трофей.

Клуб Евгения Свечникова «Гранд Рэпидс» стал обладателем кубка Колдера

Ранее трофей завоёвывали: Роман Оксюта в сезоне-1992/93 («Кейп-Бретон»), Сергей Гончар – 1993/94 («Портленд»), Вадим Шарифьянов – 1994/95 («Олбани»), Алексей Васильев – 1999/00 («Хартфорд»), Юрий Буцаев и Кирилл Сафронов – 2001/02 (оба – «Чикаго Вулвс»), Тимофей Шишканов и Сафронов – 2003/04 (оба – «Милуоки»).

Свечников в России выступал в системе казанского «Ак Барса». Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира 2016 года, участник зимних Юношеских олимпийских игр дебютировал в Национальной хоккейной лиге за «Детройт» 3 апреля 2017 года и отметился победным буллитом.