Племянник Тодда Бертуцци признан самым ценным игроком плей-офф АХЛ

Нападающий клуба Американской хоккейной лиги «Гранд Рэпидс» Тайлер Бертуцци стал самым ценным игроком розыгрыша плей-офф АХЛ-2017 и получил приз Джека Батерфилда. Форвард является племянником известного игрока НХЛ Тодда Бертуцци, проведшего в лиге 1246 матчей.



В шестом матче финала розыгрыша Кубка Колдера «Гранд Рэпидс Гриффинз» (фарм-клуб «Детройт Ред Уингз») обыграл «Сиракьюз Кранч» (фарм-клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг») со счётом 4:3. Счёт в серии стал 4-2 в пользу «Гранд Рэпидс», которые и завоевали титул чемпионов Американской хоккейной лиги. В 19 матчах победного плей-офф 22-летний канадский хоккеист набрал 19 (9+10) очков.

Клуб Евгения Свечникова «Гранд Рэпидс» стал обладателем кубка Колдера