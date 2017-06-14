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Нападающий «Нэшвилла» Фиала должен восстановиться к тренировочному лагерю

14 июня 2017, среда. 19:40. Хоккей

Генеральный менеджер «Нэшвилл Предаторз» Дэвид Пойл сообщил, что нападающий команды Кевин Фиала должен успеть восстановиться к тренировочному лагерю команды, о чём написал журналист Брукс Браттен в своём «твиттере».

20-летний нападающий сломал бедро в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ в конце апреля и предположительно выбыл из строя на срок от четырёх до шести месяцев. Тем не менее, по словам Пойла, уже к началу тренировочного лагеря Фиала будет в порядке.

Также Пойл сообщил, что нападающий Райан Джохансен также находится на пороге полного восстановления.

Нападающий «Нэшвилла» Фиала успешно перенёс операцию после перелома
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Нэшвилл Предаторз
Новости. Хоккей
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