Плющев: будущее Григоренко зависит от того, в какие руки он попадёт

Заслуженный тренер России, экс главный арбитр КХЛ Владимир Плющев прокомментировал возможное возвращение Михаила Григоренко в ЦСКА.



«Григоренко в ЦСКА? Если человек не получает предложения, которое его удовлетворяет, он будет искать, где себя реализовать. Сложно сказать, захочет ли Михаил остаться в НХЛ, у него есть агент, есть родители, с которыми он обсуждает подобные проблемы. Это зависит от многих вещей: какой клуб сделает предложение, что он там будет иметь, даже не в плане финансов. Молодой парень, ему надо играть и реализовывать себя на площадке. Многие считают, что молодые уезжают туда, чтобы обогатиться, наверное, это несправедливо. Многие хотят реализовать себя, посмотреть на серьёзных соперников. Григоренко может раскрыться в ЦСКА, но это от многого зависит. Например, от тренера, который будет с ним работать, насколько он знает этого игрока, насколько он может ему доверять и насколько хорошо он сможет реализовать лучшие качества игрока. Парень талантливый, интересный, но всё будет зависть от того, в какие руки он попадёт.



О его попадании в сборную мне сложно сказать. Лучше этот вопрос задать Олегу Знарку, видел ли он Григоренко в числе кандидатов в сборную. Меня в своё время за Александра Сёмина критиковал Борис Майоров, а потом Сёмин оказался в НХЛ и стал одним из лидеров. Это всё индивидуально и не попадает под какие-то стандарты. Игрок может быть лучшим в клубе, но не попадать в сборную, и на это будут совершенно объективные причины у тренера, который скажет: «Да, это классный игрок, но, к сожалению, он не моей формации, не отражает мою тактику». Поэтому я не берусь сказать за кого-то», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Колышевым.

Есмантович: у ЦСКА есть интерес к Григоренко, он был всегда