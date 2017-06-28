Гуськов: за одну фамилию Григоренко в сборную не возьмут, ему нужно «выстрелить»

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов оценил перспективы Михаила Григоренко на попадание в состав сборной России на Олимпиаду в том случае, если он вернётся в ЦСКА.



«Его шансы, конечно, повысятся. Но, с другой стороны, это право надо заслужить. Если он приедет в КХЛ, ему просто-напросто придётся «выстрелить». За одну фамилию и за то, что он играл в НХЛ, просто так в состав не поставят. С первой игры ему надо будет показывать свою состоятельность, причём быть выше на две головы тех ребят, которые уже играют в сборной», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Есмантович: у ЦСКА есть интерес к Григоренко, он был всегда