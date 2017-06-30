«Калгари» выставил на драфт отказов Боуму и Мёрфи, «Виннипег» — Стюарта

«Калгари Флэймз» выставил на драфт отказов защитника Райана Мёрфи и нападающего Лэнса Боуму, а «Виннипег Джетс» — защитника Марка Стюарта, чтобы выкупить их контракты. Об этом сообщает журналист Sportsnet Эллиотт Фридман.

24-летний Мёрфи в прошедшем сезоне выступал за «Каролину Харрикейнз», принял участие в 27 матчах, в которых сделал две голевые передачи при показателе полезности "-11". Его зарплата по контракту, который заканчивается после сезона-2017/18, составляет $ 787,5 тыс. 27-летний Боума в 61 матче регулярного чемпионата набрал 7 (3+4) очков при показателе полезности "-2". У форварда остаётся год по контракту с зарплатой $ 2,2 млн.

33-летний Стюарт в 42 играх записал на свой счёт 4 (2+2) результативных балла. У него остаётся год по контракту с зарплатой $ 2,625 млн.