Джо Торнтон подписал однолетний контракт с «Сан-Хосе» на $ 8 млн

«Сан-Хосе Шаркс» объявил о подписании контракта с форвардом Джо Торнтоном. Соглашение рассчитано на один год. За следующий сезон 38-летний игрок заработает $ 8 млн: $ 6,75 млн – зарплата и $ 1,25 млн – подписной бонус.

Джо Торнтон подпишет однолетний контракт с «Сан-Хосе» на сумму около $ 6,5 млн

37-летний Торнтон выступал в составе «акул» начиная с сезона-2005/06. По предыдущему контракту он зарабатывал $ 6,75 млн в год. В прошедшем сезоне форвард сыграл 79 матчей в регулярном чемпионате, набрав 50 (7+43) очков, в шести матчах плей-офф сделал две передачи. Всего в НХЛ на его счету 1391 (384+1007) результативный балл в 1446 играх за «Сан-Хосе» и «Бостон Брюинз».