Генменеджер «Монреаля»: Прайс — один из лучших, если не лучший вратарь

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен прокомментировал продление контракта с голкипером Кэри Прайсом.

«Монреаль» подписал новый контракт с Прайсом на 8 лет и зарплатой $ 10,5 млн

«С 2012 года, когда мы сюда пришли, Кэри Прайс был нашим ключевым игроком. Это уникальный хоккеист. Вратарей очень сложно найти. Эту позицию тяжело закрыть. А у нас один из лучших, если не лучший вратарь. Мы хотели быть уверенными, что он проведёт здесь остаток карьеры.



В идеальном мире мы бы дали ему контракт на меньший срок, но это было частью переговоров. Посмотрите на голкиперов, которые играют в плей-офф. Вратарю «Нэшвилла» Пекке Ринне, например, 35 лет. У таких ребят, как Кэри, ещё много успешных лет впереди», – цитирует функционера официальный сайт НХЛ.