Полыгалов: хотелось поиграть в «Тракторе», здесь очень сплочённый коллектив

Новичок «Трактора» форвард Игорь Полыгалов прокомментировал переход в челябинскую команду.



«Здесь очень сплочённый коллектив. Хотелось поиграть в «Тракторе». Я пересекался только с Шининым и Якуценёй. С первым вместе играли в Череповце, со вторым – в Нижнекамске. Пока познакомиться ни с кем толком не успели, первые дни в команде.



Я бы не сказал, что мы не сошлись с Назаровым в «Нефтехимике». Просто так сложились обстоятельства. Переезжать вообще непривычно. Как домой каждый раз ездил перед началом сезона в одну команду. Новый опыт, посмотрим, как всё получится. Семья останется в Перми, будет приезжать», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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