Скривенс может пропустить матчи Кубка Республики Башкортостан

Голкипер «Салавата Юлаева» Бен Скривенс может пропустить предсезонный турнир в Уфе на Кубок Республики Башкортостан. Как сообщает «Бизнес Online», новичок уфимской команды Континентальной хоккейной лиги получил приглашение из олимпийской сборной Канады и сыграет на турнире в Санкт-Петербурге, который состоится в эти же дни.



Кубок Республики Башкортостан пройдёт с 15 по 18 августа, в нём примут участие уфимский «Салават Юлаев», владивостокский «Адмирал», нижнекамский «Нефтехимик» и тольяттинская «Лада».

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