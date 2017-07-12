«Баффало» не предложит Райнхарту новый контракт этим летом, в приоритете Айкел

Клуб Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» не планирует предлагать новый контракт нападающему Сэму Райнхарту этим летом. 21-летний форвард американской команды проведёт свой последний сезон по контракту новичка.



Решение клуба обусловлено тем, что клуб собирается предложить Джеку Айкелу долгосрочное соглашение. В планах клуба Райнхарт идёт на втором месте.



В прошлом сезоне хоккеист провёл 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 47 (17+30) очков. Всего в лиге на его счету 167 матчей и 90 (40+50) очков.

«Баффало» не удаётся обменять Кейна, и, скорее всего, он останется в «Сэйбрз»