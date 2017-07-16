Гатиятулин отметил, что «Трактор» старается привлекать молодёжь

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин рассказал о привлечении молодёжи к предсезонной работе команды

«В клубной вертикали «Трактора» много талантливых ребят, и, если есть возможность, мы всегда стараемся привлекать их к работе с основной командой. Им полезно поработать вместе с опытными хоккеистами – в «Тракторе» есть у кого учиться мастерству, отношению к делу. Кроме того, нашей молодёжи полезно узнать требования нашего тренерского штаба: если они проявят себя на сборе, в официальных играх в сезоне – придут в «Трактор» уже готовыми к совместной работе.



Всё в их руках. Кто себя проявит, кто будет готов, тот получит возможность сыграть в главной команде», – цитирует тренера официальный сайт клуба.