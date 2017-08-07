Крикунов: третьего гола не должно было быть, но Коварж остаётся номером один

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов прокомментировал поражение от «Торпедо» (3:4) в матче Кубка губернатора Нижегородской области.

«Торпедо» одолело «Автомобилист» на домашнем турнире

«В матче с «Торпедо» нам немного не хватило силёнок. Несмотря на то что турнир предсезонный, ребята расстроились из-за поражения. Тем более выигрывали 2:0 и 3:2. Много ненужных и необязательных удалений получили. И, конечно же, третий гол в наши ворота, в начале третьего периода – гол, которого не должно было быть, подпортил нам игру. Но нет таких вратарей, которые бы не пропускали такие голы. Третьяк, бывало, и по восемь шайб пропускал. Коварж остаётся вратарём номер один в «Автомобилисте».



Оставили в запасе тех, кто отыграл все игры, посмотрели сегодня на молодых игроков в игре. Дали им пробить буллиты – а они бросать ещё не могут. Сейчас можно сказать, что мы разобрались с составом до конца. Понравилось, что ребята во всех матчах не сдавались, боролись до конца. А не понравились поражения в концовке матча и овертайме. Но у нас есть резервы, поэтому я не очень расстраиваюсь по этому поводу. Чесалин, Лямин и другие, которые отдыхали, встанут на свои места, соберём все пятёрки и пойдём вперёд», – цитирует тренера официальный сайт КХЛ.