Вирту: получивший травму Осипов сможет сыграть в одном из ближайших матчей

Тренер «Салавата Юлаева» Ханну Вирту рассказал о подготовке команды к предсезонному Кубку Республики Башкортостан.



«На данный момент всё хорошо, мы всем довольны. Многое ещё можно улучшить, но мы должны быть терпеливы и двигаться шаг за шагом. Травма Максима Осипова? Он может сыграть завтра или в пятницу, мы каждый день смотрим на его самочувствие. Если не будет болевых ощущений, он сыграет. Что касается состава участников на Кубке Башкортостана, то для нас хороша каждая игра. Не так важно, с кем предстоит играть. Мы фокусируемся на том, как играем сами, как нужно будет действовать в сезоне», — передаёт слова Вирту корреспондент «Чемпионата» Азамат Шавлуков.

Вайсфельд: в «Миннесоте» не дураки — выбор большой, а подписали Сведберга