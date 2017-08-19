Айкел: нужно вознаградить Баффало победами, не хочу никуда уходить

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел прокомментировал ход переговоров по новому контракту с клубом.



«Переговоры между моим агентом и генеральным менеджером в самом разгаре. Я же акцентирую внимание на себе и летней тренировочной подготовке. Контракт — это важно, но на первом месте всегда игра.



Я сразу дал понять, что хочу продолжать играть за „Сэйбрз“. Нужно вознаградить Баффало победами, не хочу никуда уходить. Произошедшие перемены могут стать хорошим толчком для клуба. Хочется выигрывать всегда, но конкуренция в НХЛ высока», — цитирует Айкела официальный сайт лиги.

Боттерилл: беседы с Айкелом по новому контракту проходят исключительно хорошо