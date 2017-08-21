Ривз: надеюсь, игроки «Блюз» будут высоко держать голову в игре с «Пингвинз»

Нападающий Райан Ривз, недавно перешедший из «Сент-Луис Блюз» в «Питтсбург Пингвинз», поделился ожиданиями перед встречей с бывшей командой, отметив, что в игре будет масса эмоций.



«Как только начнётся игра, я надеюсь, что все игроки „Блюз“ будут держать голову высоко поднятой. В первом матче наверняка будет масса эмоций. Ощущения будут странными. Наша команда поднимет вымпел, но меня с ней не было, когда она побеждала. В это время я играл за нашего соперника», — приводит слова Ривза официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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