Молодёжный КМ: «Красная Армия» и «Оцеларжи» стали первыми полуфиналистами
24 августа 2017, четверг. 15:46
Хоккей
Завершились первые четвертьфиналы молодёжного Кубка мира. «Красная Армия» одержала крупную победу над «Йокеритом» со счётом 6:2.
После первого периода финская команда лидировала со счётом 2:0, но затем «армейцы» забросили шесть шайб и вышли в полуфинал. В составе победителей Павел Подлубошнов и Никита Мещеряков сделали дубли, ещё по голу забили Никита Макеев и Даниил Лобанов. У «Йокерита» отличились Роберт Аррак и Вилле-Валттери Мустонен.
Молодёжный Кубок Мира
24 августа 2017, четверг. 13:00 МСК
Красная Армия
Москва, Россия
6 : 2
0:2, 3:0, 3:0
Йокерит-мол.
Хельсинки, Финляндия
0:1 – Аррак – 11:38 (5x5), 0:2 – Мустонен (Хатакка, Контио) – 18:20 (5x5), 1:2 – Подлубошнов (Мещеряков, Попугаев) – 30:07 (5x4), 2:2 – Мещеряков (Подлубошнов, Попугаев) – 33:33 (5x5), 3:2 – Подлубошнов (Попугаев, Мещеряков) – 39:26 (5x5), 4:2 – Мещеряков – 40:30 (5x5), 5:2 – Макеев (Карнаухов, Мещеряков) – 43:56 (5x5), 6:2 – Лобанов (Карнаухов, Филин) – 54:05 (5x3)
«Оцеларжи» Тршинец взял верх над «Давосом» со счётом 6:5 Б.
В составе швейцарской команды голы на свой счёт записали Лоренцо Гларнер, Беньямин Баумгартнер и Рамон Таннер, оформивший хет-трик. У чехов трижды забил Давид Кофронь, ещё по шайбе забросили Даниэль Плитко и Ян Калус. Победный буллит на счету Лукаша Каукича.
Молодёжный Кубок Мира
24 августа 2017, четверг. 13:00 МСК
Давос-мол.
Давос, Швейцария
5 : 6
1:1, 3:3, 1:1, 0:0, 0:1
Оцеларжи Тршинец-мол.
Тршинец, Чехия
1:0 – Гларнер – 00:41 (5x5), 1:1 – Кофронь (Калус) – 06:50 (4x5), 1:2 – Кофронь – 22:24 (4x4), 2:2 – Таннер (Френер) – 24:53 (5x5), 3:2 – Баумгартнер – 27:20 (5x5), 3:3 – Плитко (Граховски, Мах) – 32:18 (5x4), 4:3 – Таннер (Френер) – 34:22 (5x5), 4:4 – Кофронь (Маргуш) – 36:12 (5x4), 5:4 – Таннер (Хайнен) – 44:28 (5x5), 5:5 – Калус (Петерек) – 51:21 (5x5), 5:6 – Каукич – 70:00 ( ПБ)