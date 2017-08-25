Хелльберг: с «Ак Барсом» была безумная игра, много движения, борьбы, удалений

Вратарь «Куньлунь Ред Стар» Магнус Хелльберг прокомментировал поражение от «Ак Барса» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Играть всегда здорово и весело, особенно на выезде, так что это весьма увлекательно. Благодарен организации за такую возможность, партнёрам, конечно, они качественно делают свою работу, мне остаётся ловить шайбы.



Была такая безумная игра, много движения, борьбы, удалений. Мы неплохо смотрелись два периода, жаль, что в третьем соперник дожал нас. Увы, я не сделал пару нужных сейвов, и мы проиграли. Азеведо меня прошил, это была ключевая шайба. Мы не были столь хороши, как в Сочи, надо будет исправляться в следующей.



«Ак Барс»? Видно, что это классная команда, всегда в фаворитах турнира. Город невероятный, как и арена, всё соответствует самым высоким стандартам. Будет здорово приехать сюда вновь, у нас тоже классная команда, которая пошумит в сезоне, можете не сомневаться", – передает слова Хелльберга «Бизнес Online».

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