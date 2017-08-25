Ландер: Азеведу принёс «Ак Барсу» 3 очка, от своей тройки ожидаю большего

Форвард «Ак Барса» Антон Ландер прокомментировал победу «Куньлунь Ред Стар» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Было весело. Самое главное, что мы взяли три очка, от игры команды и своей тройки ожидаю большего. Азеведу сделал результат, принёс нам три очка. Он великолепный игрок, который может находить моменты и завершать их.



Соперник играет в быстрый хоккей, старается двигать шайбу как можно быстрее. Очень активно прессингует.



На трибунах отличная атмосфера, очень приятно играть при такой поддержке. Думаю, что болельщики помогли нам», – передаёт слова Ландера «Бизнес Online».

Дубль Азеведу в третьем периоде принёс «Ак Барсу» победу над «Куньлунем»