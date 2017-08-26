Керфут: не стал подписывать контракт с «Дэвилз», потому что там много центров

Нападающий Алекс Керфут прокомментировал подписание соглашения с «Колорадо Эвеланш».

«Было очень сложно отклонить предложение «Дэвилз», но главным фактором стало то, что первый номер драфта этого года Нико Хишир оказался центрфорвардом. В межсезонье они получили несколько центров в результате обменов. До этого несколько их выборов на драфте также были центрфорвардами. Получилось так, что в команде слишком много молодых центров, с которыми мне бы пришлось конкурировать.



Не открою секрета, если скажу, что в прошлом году «Эвеланш» провели не лучший свой сезон. Но, глядя на их состав, я вижу, что зона роста у этой команды очень велика. Я прихожу в неё молодым парнем и понимаю, что моё появление не перевернёт для нее ход истории. Я ищу возможность играть и хороших людей рядом. У меня есть ощущение, что всё это я найду в «Колорадо», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.