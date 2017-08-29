Андриевский: «Сочи» сегодня был мобильнее «Адмирала»

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский подвёл итоги после поражения от ХК «Сочи» (1:3). «Моряки» проиграли все четыре матча в сезоне-2017/18.



«Чего не хватило, когда выстояли три на пять? Если бы я знал ответ на этот вопрос… С физподготовкой всё нормально. Сегодня на удивление двигались слабо. С чем это связано – сейчас после игры конкретно не отвечу. Если брать в целом, то момент вроде бы и переломный, но я уже сказал вначале: хоккейный клуб «Сочи» сегодня был просто мобильнее нас. Да, были у нас какие-то моменты зацепиться за игру», — цитирует тренера официальный сайт ХК «Сочи».

ХК «Сочи» одолел «Адмирал», «моряки» проиграли в четвёртом матче подряд