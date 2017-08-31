Скривенс: не столь важно, выиграл «Салават» 1:0 или 11:3, мы забрали три очка

Вратарь «Салавата Юлаева» Бен Скривенс поделился эмоциями после разгромной победы над ХК «Сочи» (11:3).



«Хорошая, уверенная победа. Я не думаю, что до этого играли плохо. Я думаю, мы сыграли сбалансированно, хорошо сыграли как в защите, так и в атаке. Это не идеальный матч, но мы сделали шаг в правильном направлении, возможно, что и два шага. Надеюсь, мы продолжим так же. Я думаю, мы начали играть так, как мы можем. Это полезный опыт. Не столь важно, выиграли мы 1:0 или 11:3. Мы забрали три очка, это важно для команды, и это то, о чём надо думать», — цитирует Скривенса официальный сайт клуба.

«Салават Юлаев» разгромил ХК «Сочи» со счётом 11:3, установив клубный рекорд